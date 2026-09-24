Volcán Rincón de la Vieja registra cerca de 150 erupciones este año

Fecha de publicación: 24 de September de 2026

Fecha de modificación: 24 de September de 2026

El Volcán Rincón de la Vieja registra cerca de 150 erupciones en lo que va de este 2026, según los datos proporcionados por los expertos que mantienen vigilancia sobre el macizo.

El monitoreo aumentó en las últimas semanas ante el incremento en la actividad eruptiva, lo que ha llevado a las autoridades a mantener una alerta constante sobre el comportamiento del volcán.

La actividad del Rincón de la Vieja no ha obligado a evacuar comunidades hasta el momento, pero los cuerpos de emergencia se mantienen atentos ante cualquier cambio que pueda representar un riesgo para la población.