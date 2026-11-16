Violenta balacera deja dos personas en condición crítica

Fecha de publicación: 16 de November de 2026

Fecha de modificación: 16 de November de 2026

Una balacera en Sarapiquí dejó a dos hombres adultos en condición crítica.

La Cruz Roja Costarricense atendió la emergencia en Puerto Viejo, en la provincia de Heredia, y trasladó a ambos pacientes a la clínica de esa localidad.

Según el reporte de la institución, las dos víctimas presentaban impactos de arma de fuego en la espalda.

Los socorristas identificaron heridas de entrada, sin salida, durante la atención de los pacientes.

Cruz Roja atiende balacera en Sarapiquí

Para atender esta emergencia, la Cruz Roja movilizó dos unidades básicas. Los equipos brindaron asistencia a los hombres y posteriormente realizaron los traslados al centro médico.

La institución clasificó a ambos pacientes en condición crítica.

Sin embargo, el reporte disponible no detalla cuántos impactos recibió cada uno ni precisa sus edades.

Trasladan a los heridos a la clínica

La Clínica de Puerto Viejo recibió a los dos hombres tras la atención de los socorristas.

La información suministrada no incluye sus identidades ni una actualización sobre su evolución médica.

Por el momento, el reporte de atención tampoco precisa las circunstancias de la balacera en Sarapiquí.

Si quiere estar atento a otras informaciones, puede seguir las ediciones de Noticias Repretel en Canal 6, Repretel.com, Facebook Live y YouTube de Grupo Repretel Noticias.