Fecha de publicación: 26 de November de 2026

Fecha de modificación: 26 de November de 2026

El aumento de la violencia homicida ha duplicado los tiempos de espera en Patología Forense ya que las autopsias pasaron de tomar dos horas a requerir hasta ocho o más.



La sección cuenta apenas con 11 médicos y cada uno atiende en promedio seis cuerpos por semana, según los datos expuestos en el set.



Esa severidad obliga al personal a disponer de mucho más tiempo para resolver cada caso.



En una década, la cantidad de autopsias pasó de 3100 a 3600 por año y a ello se suman las renuncias en la sección, que no pueden sustituirse de inmediato porque no existen médicos forenses disponibles para contratar, señaló Franz Vega, director de Patología Forense.



En los últimos dos años, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) registró 38 cuerpos calcinados, 14 personas enterradas y 6 víctimas descuartizadas.

Las muertes por accidentes de tránsito también aumentaron en cerca de 200 casos en años recientes.