Vigilancia Epidemiólogica advierte a la población por peligrosa toxina para la salud

Fecha de publicación: 21 de October de 2026

Fecha de modificación: 21 de October de 2026

La Comisión para la Vigilancia Epidemiológica de la Marea Roja informó que las restricciones sanitarias continúan vigentes en diferentes zonas del Pacífico de Costa Rica.

La decisión se tomó luego de analizar los resultados de laboratorio obtenidos mediante muestras recolectadas en distintos puntos de la costa.

Autoridades mantienen las restricciones sanitarias

Según el comunicado oficial, los análisis todavía no cumplen los criterios necesarios para levantar las medidas sanitarias.

Las autoridades requieren que los sitios afectados registren tres resultados consecutivos no cuantificables de toxinas paralizantes, durante tres semanas consecutivas.

El límite establecido corresponde a menos de 35 microgramos equivalentes de STX por cada 100 gramos de carne.

Además, los análisis de agua de mar continúan detectando dinoflagelados productores de toxinas.

Vigilancia continuará en el Pacífico

La Comisión explicó que mantendrá el monitoreo y la evaluación periódica de los resultados.

Mientras continúen las restricciones, las autoridades emitirán avisos para informar a la población y a los sectores involucrados sobre el estado de la situación.

Una vez que los sitios cumplan con los criterios establecidos, se comunicará oficialmente el levantamiento de las restricciones.

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