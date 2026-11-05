Viernes sin luz: CNFL anuncia suspensión en sector de San José

Fecha de publicación: 5 de November de 2026

Fecha de modificación: 5 de November de 2026

La Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) informó en su sitio web que realizará trabajos de mantenimiento preventivo en el servicio eléctrico este viernes 6 de noviembre.

Por este motivo, la suspensión de luz está programada de 8:00 a. m. a 3:30 p. m. y afectará parcialmente a San Jerónimo de Moravia, específicamente en calle Platanares.

Según detalló la institución, los trabajos corresponden a labores de mantenimiento de obras eléctricas. Esta podría afectar a 3602 servicios eléctricos.

Por: Camila Rosales Méndez

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