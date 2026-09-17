Viernes sin luz: anuncian suspensión en tres sectores de San José

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La Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) anunció, mediante su plataforma web oficial, una suspensión eléctrica programada en tres sectores de San José.
Según la información brindada por la institución, las comunidades que tendrán interrupciones en el servicio este 18 de septiembre son:
La suspensión se realizará debido a obras eléctricas y trabajos por contrato en redes eléctricas.
Por: Camila Rosales Méndez
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