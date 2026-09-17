Viernes sin luz: anuncian suspensión en tres sectores de San José

Fecha de publicación: 17 de September de 2026

Fecha de modificación: 17 de September de 2026

La Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) anunció, mediante su plataforma web oficial, una suspensión eléctrica programada en tres sectores de San José.

Las zonas sin luz

Según la información brindada por la institución, las comunidades que tendrán interrupciones en el servicio este 18 de septiembre son:

San José, San José, Pavas: 7:30 a. m. – 5:00 p. m.

7:30 a. m. – 5:00 p. m. San José, Desamparados, Desamparados: 8:00 a. m. – 3:00 p. m.

8:00 a. m. – 3:00 p. m. San José, Escazú, Escazú: 8:00 a. m. – 3:00 p. m.

La suspensión se realizará debido a obras eléctricas y trabajos por contrato en redes eléctricas.

Por: Camila Rosales Méndez

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