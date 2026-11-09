Fecha de publicación: 9 de November de 2026

Fecha de modificación: 9 de November de 2026

El Viernes Negro se adelantó en varios comercios del país, los cuales ya exhiben descuentos y promociones en distintos productos con el fin de atraer a los consumidores que comienzan a adelantar sus compras de fin de año.

Ante esta temporada de ofertas, las autoridades recomiendan revisar los precios, comparar opciones y verificar que las rebajas sean reales, ya que las promociones pueden variar según el establecimiento y las condiciones de cada oferta.

Por ello, se insta a evitar las compras impulsivas y a revisar los términos de cada descuento.