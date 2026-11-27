Fecha de publicación: 27 de November de 2026

Fecha de modificación: 27 de November de 2026

El Viernes Negro concentra descuentos y promociones, pero no todas las ofertas representan un ahorro real.

El Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) recomienda comparar precios en distintos establecimientos, revisar las condiciones de cada promoción y evitar compras impulsivas.

Jorge Acuña, viceministro del MEIC, instó a los comercios a brindar información clara, indicar el precio anterior y el de oferta, entregar facturas y garantizar el etiquetado en español.

También recordó que la garantía se mantiene vigente, incluso para productos en descuento.

Por su parte, Cynthia Zapata, directora del MEIC, explicó que un artículo promocionado puede costar más que otro vendido a precio regular en un establecimiento diferente.

Por ello, aconsejó investigar el precio promedio, evitar compras apresuradas y no recurrir a financiamientos que comprometan las finanzas personales.

La funcionaria también recordó que los productos en oferta tienen garantía.

En Costa Rica, el mínimo legal es de 30 días hábiles, aunque algunos artículos, como los tecnológicos, pueden contar con plazos mayores.

Asimismo, recomendó consultar las políticas de cambio y devolución antes de concretar la compra y conservar los comprobantes de pago.