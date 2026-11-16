Viernes Negro: autoridades piden cuidado con las compras por redes sociales

Fecha de publicación: 16 de November de 2026

Fecha de modificación: 16 de November de 2026

Los artículos electrónicos y los videojuegos figuran entre los productos más buscados durante el Viernes Negro.

Ante esta jornada comercial, las autoridades hicieron un llamado a los consumidores que realizan compras por redes sociales, tiendas virtuales o plataformas digitales para que verifiquen los datos de contacto del comercio, los plazos de entrega y las condiciones de compra, además de tomar precauciones para evitar estafas.

Asimismo, los comercios deben informar, al anunciar sus ofertas, el precio anterior y el nuevo precio del producto o el porcentaje de descuento que recibirá el consumidor.

María del Milagro Solórzano, ministra de Economía, Industria y Comercio, recomendó comparar los precios de los artículos que se ofrecen por internet y verificar las condiciones de los sitios web.

También aconsejó comprar en plataformas reconocidas y revisar los comentarios de otros consumidores que hayan adquirido productos o servicios en esas páginas.

La jerarca señaló que el Ministerio ha detectado diferencias considerables de precio entre comercios que venden un mismo artículo.

Por ello, instó a los consumidores a comprobar que los descuentos sean reales, ya que algunos establecimientos mantienen el precio original y únicamente cambian las etiquetas para aparentar una rebaja.

Para esta temporada, el Instituto Nacional de Estadística y Censos registró que los videojuegos aumentaron de precio un 4,17 % durante octubre.

Ante las promociones, también se recomienda consultar las fechas de inicio y finalización de las ofertas, las unidades disponibles, las restricciones y los requisitos para acceder a los descuentos.

Finalmente, las autoridades aconsejaron conservar el comprobante de compra, los correos de confirmación y las capturas de pantalla como respaldo ante un eventual reclamo.