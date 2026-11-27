Fecha de publicación: 27 de November de 2026

Fecha de modificación: 27 de November de 2026

El empuje frío número cinco mantiene condiciones lluviosas e inestables en Costa Rica, principalmente en el Caribe y la zona norte, donde se registran precipitaciones desde la madrugada.

El Valle Central también presenta lluvias y temperaturas frescas.

Adriana Mora, meteoróloga del Instituto Meteorológico Nacional (IMN), indicó que el sistema provoca un aumento en la intensidad de los vientos alisios, con ráfagas de hasta 90 kilómetros por hora o superiores en regiones montañosas.

Estas condiciones se mantendrán aceleradas durante el fin de semana.

Las lluvias, acompañadas de fuertes vientos, también generan complicaciones viales.

La Ruta 32 permanece cerrada desde las 2 a. m. en el kilómetro 37, tras la caída de material de un árbol sobre la carretera y el tendido eléctrico.

Las autoridades realizan labores de limpieza e inspección para determinar cuándo podrán habilitar el paso.

Se recomienda utilizar rutas alternas: Turrialba para vehículos pesados y Vara Blanca para livianos.