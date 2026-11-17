Fecha de publicación: 17 de November de 2026

Fecha de modificación: 17 de November de 2026

Los vientos se intensificarán este martes en el Valle Central y el Pacífico Norte, según el Instituto Meteorológico Nacional (IMN), que prevé una disminución de la humedad en el territorio nacional debido al ingreso de una masa de aire seco desde el Caribe.

Esta condición favorecerá un ambiente más estable y reducirá las lluvias en gran parte del país, mientras aumentará la intensidad de los vientos alisios.

La meteoróloga del IMN, Gabriela Chinchilla, detalló que los alisios mantendrán una intensidad de moderada a fuerte, con ráfagas máximas de entre 40 y 75 kilómetros por hora, especialmente en las partes bajas de Guanacaste y el Valle Central.

En las cordilleras de Talamanca, Volcánica Central, Guanacaste y Tilarán, las ráfagas podrían alcanzar entre 75 y 85 kilómetros por hora.

A partir de la próxima semana, la estación seca quedará establecida en regiones como el Pacífico Sur. Asimismo, predominarán las condiciones secas en el Caribe, la zona norte y la zona norte occidental.

Chinchilla agregó que la disminución de la humedad que ingresa desde el mar Caribe hacia Limón mantendrá condiciones más despejadas en esa provincia y en las llanuras del norte de Heredia y Alajuela, con menos precipitaciones.

Además, para la tarde se espera un ambiente estable en prácticamente el 95 % del país.