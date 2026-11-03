(VIDEOS) Fuerte sismo sacudió Colombia este martes

Fecha de publicación: 3 de November de 2026

Fecha de modificación: 3 de November de 2026

La mañana de este martes, un fuerte sismo se percibió en Colombia. Particularmente en la zona de Chaparral en Tolima.

El movimiento se dio a las 3:13 am. El Servicio Geológico Colombiano reportó que la magnitud fue de 5,6 el cual se sintió en varias regiones del país como Bogotá, Pereira y Tolima.

Videos muestran su magnitud

Según reportes preliminares, hubo cortes de energía, daños estructurales y evacuaciones preventivas en varias regiones del país.

🔴 Un fuerte temblor se registró en la madrugada de este martes 3 noviembre en Colombia. El Servicio Geológico Colombiano reportó que la magnitud fue de 5,6 el cual se sintió en varias regiones del país como Bogotá, Pereira y Tolima. Imágenes de los momentos de pánico que se vivieron en Pereira durante el sismo📹👇. video: bambuquero2 en X — EL TIEMPO (@ELTIEMPO) November 3, 2026

🔴Videos del temblor hoy martes 3 de noviembre en Colombia. Un sismo de magnitud 5,6 se registró en el país este 3 de noviembre de 2026 a las 04:13 hora local, según el boletín preliminar emitido por el Servicio Geológico Colombiano. Imágenes📹👇 Más detalles aquí⬇️ https://t.co/nrz6gc8wcq Videos: redes sociales — EL TIEMPO (@ELTIEMPO) November 3, 2026

De momento, no se reportan personas heridas ni fallecidas, aunque sí algunos daños materiales, sobre todo a viviendas antiguas.