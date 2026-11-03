(VIDEOS) Fuerte sismo sacudió Colombia este martes

Hubo daños estructurales, evacuaciones y cortes de energía.

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La mañana de este martes, un fuerte sismo se percibió en Colombia. Particularmente en la zona de Chaparral en Tolima.

El movimiento se dio a las 3:13 am. El Servicio Geológico Colombiano reportó que la magnitud fue de 5,6 el cual se sintió en varias regiones del país como Bogotá, Pereira y Tolima.

Videos muestran su magnitud

Según reportes preliminares, hubo cortes de energía, daños estructurales y evacuaciones preventivas en varias regiones del país.

De momento, no se reportan personas heridas ni fallecidas, aunque sí algunos daños materiales, sobre todo a viviendas antiguas.