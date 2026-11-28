Fecha de publicación: 28 de November de 2026

Fecha de modificación: 28 de November de 2026

Un sismo preliminar de magnitud 5.0 sacudió la costa del sur de California, en Estados Unidos, y provocó daños en una terminal del Aeropuerto Internacional de Los Ángeles.

Videos del movimiento muestran cómo varios paneles del techo cayeron en las instalaciones aeroportuarias. Además, algunos vidrios cedieron en las zonas de espera para pasajeros.

El temblor también complicó las operaciones de aterrizaje de algunos aviones y sorprendió a las personas que esperaban para abordar sus vuelos.

En Santa Mónica, el movimiento provocó que varias personas salieran corriendo de tiendas ante la fuerza del sismo.

🚨 EARTHQUAKE AT LAX! A 5.2 magnitude earthquake hit the Los Angeles area, and our 24/7 live cameras at LAX captured the shaking as it happened! Watch the moment it was captured live on the Airline Videos Live cameras on November 28th, 2026! https://t.co/0qGYXcJyXs — AIRLINE VIDEOS (@airlinevideos) November 28, 2026

De momento, la información suministrada no detalla si hay personas heridas ni la magnitud total de los daños en el aeropuerto.

WATCH: Shattered windows seen at Los Angeles International Airport (LAX) after a strong earthquake struck the region. https://t.co/Hbug8ba2aC — Scope Report (@ScopeReport_) November 28, 2026

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