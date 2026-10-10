Videos e imágenes muestran la magnitud del deslizamiento en mercado gastronómico de Grecia

Fecha de publicación: 10 de October de 2026

Fecha de modificación: 10 de October de 2026

Videos e imágenes compartidos desde la zona muestran la magnitud del deslizamiento que afectó este sábado al mercadito gastronómico Los Bambúes, en Bolívar de Grecia, Alajuela. El material evidencia la acumulación de barro y escombros, así como los daños provocados en distintas áreas del lugar.

La Cruz Roja Costarricense atiende la emergencia desde las 4:46 p. m., luego de que el material obstruyera la salida de un local comercial y dejara a decenas de personas sin posibilidad de salir.

Imágenes desde el sitio

En un primer reporte, las autoridades informaron que unas 30 personas permanecían dentro del establecimiento. Sin embargo, una actualización de la Cruz Roja indicó que los equipos de emergencia trabajaban para evacuar a 21 personas.

Los cruzrojistas y el Cuerpo de Bomberos realizan las maniobras con extrema precaución, debido al riesgo de nuevos deslizamientos. Para ello, definieron una ruta de evacuación que permita sacar a las personas de forma segura.

La Cruz Roja movilizó una unidad básica, una unidad de soporte avanzado y una unidad de rescate para atender la situación.

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La emergencia se mantiene en desarrollo.

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