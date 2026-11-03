(VIDEO) Vehículo prende en llamas en gasolinera

Fecha de publicación: 3 de November de 2026

Fecha de modificación: 3 de November de 2026

Un vehículo prendió en llamas en una gasolinera ubicada en el sector de Cajón de Pérez Zeledón.

¿Qué se sabe sobre el caso?

El vehículo se encontraba en la estación de servicio, cuando de pronto empezó a salir humo de su interior y luego las llamas.

¿En qué terminó el incidente en la gasolinera?

Cuando llegaron los Bomberos, ya la situación había sido controlada por las personas que trabajan en el lugar.

¿Hay personas heridas?

No se reportan personas heridas, solo se registraron daños materiales.

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