Fecha de publicación: 11 de November de 2026

Fecha de modificación: 11 de November de 2026

Los ocupantes de un vehículo resultaron víctimas de un tiroteo que ocurrió en centro de Alajuela, en horas de la tarde de este 10 de noviembre.

Vehículos estaban frenados debido a la luz roja del semáforo, cuando empezaron las detonaciones contra un carro en específico.

Momento del tiroteo

En el momento en que empiezan a movilizarse, hay una motocicleta que sale de una calle aledaña y disparara contra los ocupantes del automotor.

Como se muestran en imágenes, debido a los impactos, el conductor acelera a toda velocidad, hasta llegar al área de Emergencias del Hospital San Rafael de Alajuela, donde uno de los ocupantes se le declaró sin signos vitales.

Los otros dos ocupantes del medio de transporte fueron atendidos en el centro médico. El vehículo presenta múltiples impactos de bala.

Caso continúa en investigación.

Si quiere estar atento a otras informaciones, puede seguir las ediciones de Noticias Repretel en Canal 6, Repretel.com, Facebook Live y YouTube de Grupo Repretel Noticias.