(VIDEO) Sujetos se pelean a pedradas frente a supermercado

Fecha de publicación: 26 de October de 2026

Fecha de modificación: 26 de October de 2026

Un nuevo hecho de violencia tuvo lugar en Jacó, precisamente frente a un supermercado de la zona, y quedó grabado en video.

¿Qué fue lo que pasó?

En las imágenes, se aprecia a un sujeto persiguiendo a otro con una piedra de gran tamaño. La lanza en varias ocasiones pero no pudo impactar al otro.

El atacado sale huyendo en dos ocasiones tras los intentos de ataque, lo último que muestra el video es una persecución hacia una zona en la que la cámara ya no puede grabar.

Incluso, en una ocasión, lanza la piedra para un sitio en donde estaban dos personas que no tenían nada que ver con su objetivo.

En el sitio estaba un guarda de seguridad, que no tuvo mayor protagonismo en la escena, pues no intervino en la disputa.

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De momento, las autoridades no brindaron mayor detalle sobre la situación, ni tampoco trascendió algún estado de salud de las personas involucradas.