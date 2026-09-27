(VIDEO) Sujeto le roba el celular a joven inconsciente tras pelea en La California

Fecha de publicación: 27 de September de 2026

Fecha de modificación: 27 de September de 2026

Una pelea ocurrida durante la noche del sábado en los alrededores de La California, San José, quedó registrada en video y terminó con un joven inconsciente en la vía pública.

Por razones que se desconocen, varias personas protagonizaron una riña en el sector. En uno de los videos compartidos en redes sociales se observa a varios involucrados mientras se enfrentan a golpes.

Aprovechó la pelea para acercarse al joven

Mientras otras personas permanecían cerca y continuaban con la situación, un sujeto aprovechó el momento para acercarse al joven que estaba en el suelo.

Según se observa en las imágenes, el hombre tomó el teléfono celular del joven y se retiró del sitio.

De momento no se conoce una versión oficial del por qué se originó la pelea en el sitio, pero se mantiene bajo investigación.