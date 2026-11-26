Fecha de publicación: 26 de November de 2026

Fecha de modificación: 26 de November de 2026

La Fiscalía presentó videos de cámaras de seguridad que muestran cómo los sospechosos del asesinato de los primos Barboza consiguieron gasolina y posteriormente provocaron la explosión del vehículo en el que habían llegado las víctimas al bar.

Las grabaciones se expusieron durante el juicio por el doble homicidio, ocurrido el 7 de febrero de 2025 dentro del bar en Heredia. Los cuerpos de los dos jóvenes, de apellido Barboza, aparecieron posteriormente enterrados en el sótano del establecimiento.

La explicación del caso

Durante la audiencia, un investigador explicó cómo rastrearon diferentes cámaras de videovigilancia para reconstruir los movimientos de los sospechosos después del crimen.

Según la explicación presentada ante el Tribunal, uno de los involucrados acudió a una gasolinera para conseguir combustible, que posteriormente utilizaron para incendiar el vehículo en el cantón de Belén.

Sospechoso terminó con quemaduras

Las imágenes también muestran el momento en que uno de los hombres roció gasolina sobre el automóvil. Sin embargo, la explosión ocurrió cuando todavía estaba cerca del vehículo y provocó que sufriera quemaduras en varias partes del cuerpo.

La Fiscalía sostiene que la explosión buscaba eliminar evidencias relacionadas con el automóvil utilizado por las víctimas.

El juicio ya concluyó la etapa de recepción de testimonios. Siete personas enfrentan la justicia por el doble homicidio calificado.

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Ahora, los defensores deben definir si sus representados declararán durante el debate. Posteriormente, la Fiscalía prevé iniciar la etapa de conclusiones.