Fecha de publicación: 28 de November de 2026

Fecha de modificación: 28 de November de 2026

Sujetos armados ingresaron a un inmueble en el sector de Barrio Condega, en Guanacaste, donde se realizaba un baby shower, y abrieron fuego en el lugar.

El ataque dejó a dos personas heridas por impactos de bala. Según el reporte preliminar, una de ellas falleció en el sitio.

La Benemérita Cruz Roja Costarricense atendió la emergencia. Hasta el momento, no hay más detalles de las demás personas presentes en el baby Shower.

Usuarios reportaron el ataque a eso de las 2:52 p.m. de la tarde de este sábado 28 de noviembre.

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