Fecha de publicación: 17 de November de 2026

Fecha de modificación: 17 de November de 2026

Un video captó el momento del asesinato del periodista Camilo Rodríguez. Comunicador fue asesinado a balazos en el sector de Santo Domingo de Heredia.

Hecho se presentó sobre Ruta 32.

Video capta momento del asesinato de Camilo Rodríguez

El comunicador transitaba desde el sector de Guápiles hasta la capital. Aprovechando que su vehículo se detiene debido al congestionamiento vial en el sector, una motocicleta con dos ocupantes se le acerca y la persona que aparece con vestimenta negra, desenfunda su arma y le dispara en reiteradas ocasiones.

Posteriormente, le dieron vuelta al vehículo y desde el lado del acompañante, vuelven a disparar contra el comunicador.

Segunda motocicleta

En el video se muestra una segunda motocicleta, la cual podría también estar relacionada con el atentado. Aparentemente, estos motociclistas le habrían dado seguimiento.

Caso continúa en investigación.

Si quiere estar atento a otras informaciones, puede seguir las ediciones de Noticias Repretel en Canal 6, Repretel.com, Facebook Live y YouTube de Grupo Repretel Noticias.