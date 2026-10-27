(VIDEO) Presidente de la FECOCI sufre aparatoso accidente de tránsito

Fecha de publicación: 27 de October de 2026

Fecha de modificación: 27 de October de 2026

El presidente de la Federación Costarricense de Ciclismo, Óscar Ávila, (FECOCI) sufrió un aparatoso accidente de tránsito mientras conducía una bicicleta de ruta y chocó contra un vehículo.

Tras el incidente, el dirigente utilizó sus redes sociales para tranquilizar a las personas que se preocuparon por su estado de salud.

En su mensaje, aseguró que se encontraba bien y agradeció las muestras de apoyo que recibió.

“Un raya más al tigre, gracias a Dios no pasó a más”, escribió.

Presidente de la FECOCI agradeció la ayuda

El jerarca también agradeció los mensajes de quienes estuvieron pendientes de su condición después del accidente.

Además, destacó la importancia del equipo de protección que utilizaba durante el recorrido.

Reconoció la labor de los cuerpos de emergencia

Ávila también agradeció la atención que recibió por parte de la Cruz Roja y la Policía Municipal de Escazú.

Su mensaje permitió aclarar su estado de salud después del aparatoso accidente, que ocurrió mientras practicaba ciclismo de ruta.

El dirigente no reportó consecuencias de gravedad en su publicación y aprovechó el espacio para agradecer a quienes se preocuparon por él.

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