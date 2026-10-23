(VIDEO) OIJ difunde atroz asesinato de mujer durante el Día de la Madre en un bar

Fecha de publicación: 23 de October de 2026

Fecha de modificación: 23 de October de 2026

El Organismo de Investigación Judicial acaba de compartir un video inédito del asesinato de una mujer de apellido Murillo, que ocurrió el pasado Día de la Madre dentro de un bar.

¿Qué fue lo que sucedió?

En el video, se aprecia el momento en el que ingresan dos personas y disparan a quemarropa y por la espalda contra la mujer.

El establecimiento tenía varias personas consumiendo en el lugar, por lo que la escena es aún más atroz, a la vista de todos.

¿Por qué sale a la luz el video?

El OIJ detuvo este jueves 22 de octubre a un hombre de apellido Vázquez y de 19 años, quien es sospechoso de participar en el crimen.

Sin embargo, este no sería el único por el que se le imputa, pues el pasado 9 de diciembre de 2025 aparentemente estuvo involucrado en el fallecimiento de otra persona.

En su vivienda se decomisó un arma de fuego, droga tipo marihuana en dosis para la venta y, aparentemente, ropa utilizada los días que ocurrieron los homicidios.

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El sujeto está en manos del Ministerio Público, encargado de determinar su situación jurídica a partir de ahora.