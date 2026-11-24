Fecha de publicación: 24 de November de 2026

Fecha de modificación: 24 de November de 2026

Frente a su esposa, quien además tenía a su bebé de solo dos meses en brazos, así asesinaron a un hombre en Pocora de Guácimo. Noticias Repretel conversó con la esposa de la víctima, quien describe cómo ocurrió el hecho.

¿Cómo se dio el asesinato?

Aparentemente, los gatilleros cruzaron el puente peatonal que hay en el sitio, se dirigieron a una de las casas más cercanas y atacaron a la víctima.

“Estoy yo chineando la bebé para dormirla, me paro en la orilla de la puerta, veo para el lado de la calle y veo que vienen dos personas al otro lado del puente caminando abajo. Yo sigo lo más normal, me vuelvo a poner en la puerta y ya veo que ellos vienen por este lado”.

“Le digo a mi pareja, ‘vienen dos tipos medio sospechosos’, él sigue comiendo el pollo, le digo ‘vienen con mangas, medio raros’, cuando termino de contarle, es cuando entran de golpe a la casa los dos, con gorro. Él se trata de levantar, reaccionar y de una vez le disparan en el abdomen”.

Hombre tenía un arma

También afirma que, debido a los múltiples impactos de bala, su pareja no pudo acceder a un arma de fuego que tenía en el lugar. Al parecer, luego de que la mujer saliera corriendo, uno de los sujetos le preguntó: “¿dónde está el dinero?”, lo que hace indicar que, aparentemente, el ataque se debió a un asalto.

Posterior a eso, la mujer, con su bebé en brazos, corrió fuera de la vivienda para pedir ayuda desesperadamente.

Gatilleros escaparon tras asesinato de hombre frente a su esposa e hija

Según indicó la mujer, se fueron corriendo por el puente peatonal con el arma del ahora fallecido (escopeta).

El caso se mantiene en investigación.