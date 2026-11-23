Fecha de publicación: 23 de November de 2026

Fecha de modificación: 23 de November de 2026

Una cámara captó el ingreso de dos hombres a una propiedad en calle El Barón de San Rafael de Esparza, en Puntarenas.

Los sospechosos usan el mismo método: entran por un terreno vacío colindante y desde ahí acceden a las viviendas.

En el último intento quisieron abrir una ventana y rompieron el vidrio, pero no lograron avanzar.



Pero este fin de semana los delincuentes volvieron a actuar, pese a que el viernes las autoridades del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) llegaron para abordar el último caso de robo en el sector.

Las autoridades manejan aproximadamente 16 causas en los últimos dos meses. En la última semana se registraron seis robos prácticamente en el mismo lugar.



La comunidad se ha organizado para colocar cámaras en puntos estratégicos. “El último mes y medio se han metido en 6 viviendas acá en la zona”, relató un vecino.

Los residentes piden respuesta de la Fuerza Pública y de las entidades necesarias, y que exista un patrullaje constante sobre esa calle.



Los vecinos sostienen que se trata de los mismos sospechosos. “Alrededor de 5 o 6 casas en un radio de ni 2 kilómetros se han metido en menos de un mes, y siempre son los mismos y trabajan de la misma forma”, afirmó otro residente.

Presumen que salen por los charrales, porque en varios videos se les ve mojados hasta arriba de las rodillas.



Los centros educativos de la zona se mantienen alerta ante la posibilidad de que los inmuebles también sean objeto de robo.

Asimismo, las autoridades se comprometen a mantener una vigilancia mayor, mientras las cámaras de seguridad siguen captando el actuar de los delincuentes.