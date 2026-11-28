Fecha de publicación: 28 de November de 2026

Fecha de modificación: 28 de November de 2026

Un motociclista murió la madrugada de este sábado tras ser arrollado por un tráiler en Río Claro de Golfito, sobre la ruta Interamericana Sur.

Un video del accidente muestra cómo el motociclista se acerca a un cruce e ingresa a la carretera principal justo cuando el vehículo pesado circulaba por el lugar.

En las imágenes se aprecia que el conductor de la moto no se percata de la proximidad del tráiler y entra a la vía. El camión lo impacta y lo arrastra, mientras el motociclista sale expulsado de la motocicleta y cae sobre la carretera.

Imágenes sensibles

De momento, no se cuenta con información sobre la identidad de la víctima ni mayores detalles de las circunstancias del accidente.

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