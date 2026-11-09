(VIDEO) Motociclista atropella a dos menores y se da a la fuga

Fecha de publicación: 9 de November de 2026

Fecha de modificación: 9 de November de 2026

Un motociclista atropelló a dos menores mientras transitaban por una carretera en Desamparados. El sujeto responsable abandonó el sitio sin detenerse a comprobar su estado y dejó la moto en plena vía.

En las imágenes se observa al sospechoso retirarse del lugar a pie, mientras la motocicleta queda abandonada.

OIJ solicita ayuda para identificar al sospechoso

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) requiere la colaboración de la ciudadanía para identificar al hombre que aparece en el video. Según las autoridades, el sujeto enfrentaría una causa por el presunto delito de lesiones culposas.

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Quienes tengan información que permita identificarlo pueden comunicarse con el OIJ por medio de sus canales oficiales o el número anónimo 800-8000-645.