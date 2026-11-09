(VIDEO) Motociclista atropella a dos menores y se da a la fuga

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Un motociclista atropelló a dos menores mientras transitaban por una carretera en Desamparados. El sujeto responsable abandonó el sitio sin detenerse a comprobar su estado y dejó la moto en plena vía.
En las imágenes se observa al sospechoso retirarse del lugar a pie, mientras la motocicleta queda abandonada.
El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) requiere la colaboración de la ciudadanía para identificar al hombre que aparece en el video. Según las autoridades, el sujeto enfrentaría una causa por el presunto delito de lesiones culposas.
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Quienes tengan información que permita identificarlo pueden comunicarse con el OIJ por medio de sus canales oficiales o el número anónimo 800-8000-645.