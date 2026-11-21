Fecha de publicación: 21 de November de 2026

Fecha de modificación: 21 de November de 2026

La celebración de Boca Juniors por la conquista de la Copa Sudamericana 2026 tuvo un momento de preocupación. El capitán del equipo, Leandro Paredes, se desmayó durante una entrevista luego de la victoria 2-0 ante Atlético Mineiro.

El mediocampista hablaba sobre el título para la transmisión de DSports cuando comenzó a sentirse mal y cayó al suelo. El cuerpo médico del equipo lo atendió rápidamente y señaló que sufrió un golpe de calor debido a las altas temperaturas en Barranquilla.

⚠️🇦🇷 LEANDRO PAREDES SE DESMAYÓ DANDO UNA NOTA LUEGO DE LA FINAL. Ya fue atendido y confirmaron que está bien. 🙏 https://t.co/GGZaQH8QG8 — Sudanalytics (@sudanalytics_) November 22, 2026

Paredes ya había mostrado señales de agotamiento

Durante la final, el argentino pidió el cambio en los primeros minutos del segundo tiempo por problemas de deshidratación.

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El técnico Rodolfo Arruabarrena explicó que conversó con el futbolista en el vestuario y confirmó que había sufrido un episodio de mareo. También indicó que Paredes pidió la sustitución porque le costaba desplazarse hacia los costados.