(VIDEO) Ladrón con 4 órdenes de captura roba pollos y dinero en local de Alajuela

Fecha de publicación: 16 de October de 2026

Fecha de modificación: 16 de October de 2026

Un ladrón con 4 órdenes de captura robó pollos y dinero en un local comercial de Alajuela, según quedó registrado en videos de cámaras de seguridad.

El hombre, que se haría pasar por mecánico, ingresó al establecimiento y sustrajo los productos y el efectivo.

Las autoridades mantienen la búsqueda del sospechoso, quien acumula cuatro órdenes de captura pendientes por otros delitos.

Marco Sánchez, abogado, recomienda que “roten de vigilancia, de cámaras de seguridad, con un acceso remoto que pueda permitir a las autoridades a quienes posteriormente podemos presentar las denuncias con los vídeos”.