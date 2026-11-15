(VIDEO) Indignación internacional por imágenes de hombre que destrozó estatua de Jesús

Fecha de publicación: 15 de November de 2026

Fecha de modificación: 15 de November de 2026

Una cámara de seguridad captó el momento en que dos turistas, quienes serían de nacionalidad británica, arrancaron una estatua dorada de Jesús de una cruz de madera y terminaron destrozándola en calle.

El hecho ocurrió durante la noche del 11 al 12 de noviembre, frente al Santuario de la Divina Misericordia, ubicado en el casco histórico de Vilna, capital de Lituania.

Video del destrozo de la estatua de Jesús

Las imágenes muestran a los dos hombres acercándose a la figura religiosa. Mientras uno de ellos la levanta para tomarse una fotografía, la estatua se desprende de la cruz y cae al suelo.

A man removed a statue of the crucified Jesus from a church in Vilnius and held it up while joking with another man, before smashing it on the street. Both men fled the scene.



A priest has appealed for help identifying the English-speaking suspects. pic.twitter.com/VK97fBWw8v — Al Jazeera English (@AJEnglish) November 15, 2026

Al sostenerla por los brazos, estos se desprenden y la imagen termina hecha pedazos sobre el asfalto. Sujetos huyeron del lugar entre risas.

Parroco pide ayuda para identificar a los responsables

Tras lo ocurrido, el párroco del santuario, Elijas Anatolijus Markauskas, compartió las imágenes en redes sociales y solicitó la colaboración de la ciudadanía para identificar a los dos hombres.

El sacerdote expresó su tristeza por los daños ocasionados y aseguró que lo sucedido representa mucho más que la destrucción de un objeto religioso.

Policía abrió una investigación penal

La Policía de Vilna confirmó que abrió una investigación por la destrucción de la escultura, cuyos daños materiales todavía estaban siendo evaluados.

El caso está siendo investigado por las autoridades del país europeo.

Con información de: El Clarín.