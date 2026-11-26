Fecha de publicación: 26 de November de 2026

Fecha de modificación: 26 de November de 2026

Un sujeto que paseaba perros quedó captado por una cámara de seguridad cuando golpeó con una patada a una de las mascotas que llevaba durante un recorrido por Rohrmoser, en San José.

En las imágenes se observa al hombre caminar con siete perros y, en determinado momento, lanzar una patada contra uno de los animales. La perrita afectada se llama Cleo y formaba parte de un programa de adiestramiento debido a su comportamiento tímido.

Como parte de ese proceso, sus adiestradores recomendaron que socializara y saliera a caminar con un paseador. Videos compartidos por las personas encargadas de su entrenamiento muestran a Cleo como una perrita tranquila que no necesita utilizar bozal.

¿Qué sucederá ahora?

Este caso pone la atención sobre un servicio cada vez más utilizado por personas que viven en apartamentos o no tienen suficiente tiempo para sacar a sus mascotas.

En sectores como Escazú y Rohrmoser, los paseos cuestan entre ₡4.000 y ₡8.000, según la duración del recorrido, que puede ser de 30 minutos a una hora.

Una búsqueda en redes sociales permitió encontrar al menos 15 personas que ofrecen este servicio en San José. Sin embargo, se trata de una actividad que actualmente no está regulada.

Le puede interesar: Dos fuertes sismos sacudieron el país en las últimas horas

Pese a ello, los paseadores pueden enfrentar sanciones por delitos y contravenciones contemplados en la Ley de Bienestar Animal.