Fecha de publicación: 25 de November de 2026

Fecha de modificación: 25 de November de 2026

Los Bomberos del Aeropuerto Tobías Bolaños, en Pavas, respondieron ante el hallazgo de una enorme boa en la propiedad de la terminal aérea.

Rescate en propiedad del aeropuerto

Ante la alerta de la presencia del animal, personal del Cuerpo de Bomberos acudieron a un rescate oportuno, para evitar cualquier tipo de incidentes con viajeros, personal o vuelos.

Video de la intervención

Imágenes muestran la intervención para conseguir capturar el animal. Por medio asistencia, consiguieron meterlo en un estañón.

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