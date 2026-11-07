(VIDEO) Convierten gasolinera en pista de carros chocones

Fecha de publicación: 7 de November de 2026

Fecha de modificación: 7 de November de 2026

Varios conductores convirtieron una gasolinera en San Ramón de Alajuela en una aparente pista de carros chocones.

Un video muestra cómo los vehículos colisionaban entre sí dentro del establecimiento.

Además, las imágenes registran impactos contra la infraestructura del negocio.

Por el momento, se desconocen las razones que provocaron esta insólita escena.

Video muestra colisiones en la gasolinera

En la grabación se observan los movimientos de los vehículos y los choques dentro de las instalaciones.

La secuencia muestra que las colisiones involucraron tanto a los automotores como a partes del establecimiento.

Sin embargo, la información disponible no permite determinar qué ocurrió antes de los hechos ni qué motivó a los conductores a actuar de esa manera.

Se desconocen las causas de lo ocurrido

Hasta el momento, no se cuenta con información sobre posibles personas heridas ni sobre la magnitud de los daños materiales.

Tampoco se ha precisado cuántos vehículos participaron o si alguna autoridad intervino en el lugar.

Las imágenes documentan lo sucedido en esta gasolinera de San Ramón, pero las circunstancias que originaron los choques continúan sin esclarecerse.

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