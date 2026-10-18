(VIDEO) Fatal accidente deja un fallecido y un carro en un guindo

Fecha de publicación: 18 de October de 2026

Fecha de modificación: 18 de October de 2026

Una persona murió este domingo tras un accidente de tránsito entre un vehículo liviano y una motocicleta en el sector de Tagual, en Puerto Cortés de Osa, Puntarenas.

¿Qué fue lo que sucedió?

De acuerdo con la información preliminar, la colisión dejó una persona fallecida en el sitio. Además, las imágenes del incidente muestran un vehículo liviano en un guindo.

Unidades del Cuerpo de Bomberos se encuentran en la escena atendiendo la emergencia.

Debido al accidente, la vía permanece cerrada, por lo que se recomienda a los conductores evitar el sector y buscar rutas alternas.

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De momento, no han trascendido más detalles sobre la identidad de la víctima ni las circunstancias en las que ocurrió el accidente.