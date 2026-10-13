(VIDEO) Graban doble asesinato en San Pedro

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Una cámara de seguridad grabó el momento en que dos sujetos en motocicleta dispararon varias veces contra un vehículo tipo pick-up negro en San Pedro de Montes de Oca.
El ataque dejó dos personas fallecidas por impactos de arma de fuego.
El hecho ocurrió la tarde de este martes frente a la estación de servicio Delta, donde las autoridades recibieron el reporte de una balacera.
En las imágenes se observa cómo la motocicleta, ocupada por dos personas, se acerca al pick-up negro.
Segundos después, uno de los ocupantes dispara en múltiples ocasiones contra quienes estaban dentro del vehículo.
El ataque provocó la movilización de los cuerpos de emergencia y las autoridades policiales, tras la alerta inicial sobre personas heridas por arma de fuego.
De manera preliminar, también se habla de una tercera persona que viajaba en el vehículo y que habría sido trasladada a un centro médico. Por el momento, se requiere confirmación oficial sobre su condición.
Las autoridades aún deben esclarecer qué motivó el ataque e identificar a los responsables.
Se espera que los cuerpos policiales amplíen la información conforme avance la investigación de este doble asesinato en San Pedro.