(VIDEO) Graban doble asesinato en San Pedro

Fecha de publicación: 13 de October de 2026

Fecha de modificación: 13 de October de 2026

Una cámara de seguridad grabó el momento en que dos sujetos en motocicleta dispararon varias veces contra un vehículo tipo pick-up negro en San Pedro de Montes de Oca.

El ataque dejó dos personas fallecidas por impactos de arma de fuego.

El hecho ocurrió la tarde de este martes frente a la estación de servicio Delta, donde las autoridades recibieron el reporte de una balacera.

Así ocurrió el ataque en San Pedro

En las imágenes se observa cómo la motocicleta, ocupada por dos personas, se acerca al pick-up negro.

Segundos después, uno de los ocupantes dispara en múltiples ocasiones contra quienes estaban dentro del vehículo.

El ataque provocó la movilización de los cuerpos de emergencia y las autoridades policiales, tras la alerta inicial sobre personas heridas por arma de fuego.

Reportan una tercera persona involucrada

De manera preliminar, también se habla de una tercera persona que viajaba en el vehículo y que habría sido trasladada a un centro médico. Por el momento, se requiere confirmación oficial sobre su condición.

Las autoridades aún deben esclarecer qué motivó el ataque e identificar a los responsables.

Se espera que los cuerpos policiales amplíen la información conforme avance la investigación de este doble asesinato en San Pedro.