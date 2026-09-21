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El video de un hombre que lanzó un perezoso desde un poste generó la polémica en redes sociales. Hecho ocurrió en Pital de San Carlos.
Según muestran las imágenes, el trabajador subió con escalera a un poste de tendido eléctrico, ahí encontró al animal, lo agarró y procedió a tirarlo hacia el suelo.
Los usuarios acusan a este sujeto de utilizar fuerza desmedida y lanzarlo a la calle. De momento se desonocen las razones que llevaron a que tomara esta decisión.
En la edición de mediodía de Noticias Repretel estaremos analizando este video. Puede ver el noticiero en vivo por medio de Canal 6, Repretel.com , YouTube de Grupo Repretel Noticias o Facebook Live.