(VIDEO) Conductores se atacan con machete y palos frente a hospital

Fecha de publicación: 2 de November de 2026

Fecha de modificación: 2 de November de 2026

Un enfrentamiento entre dos conductores generó momentos de tensión la mañana de este lunes frente al Hospital de Grecia, en el centro de ese cantón alajuelense.

El video del incidente muestra a ambos hombres fuera de sus vehículos mientras intercambian golpes con los objetos que portaban: uno con un machete y el otro con un palo.

Pelea bloqueó el paso en una vía transitada

El altercado ocurrió en una zona de alto tránsito vehicular y peatonal. Durante el enfrentamiento, los vehículos y la pelea bloquearon el paso por un sector de la vía que cuenta con un único carril de circulación.

De momento, se desconocen las causas que originaron la disputa entre ambos conductores.

Tampoco ha trascendido si alguna persona resultó herida ni si las autoridades atendieron el incidente.