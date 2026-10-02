(VIDEO) Conductor pierde el control e ingresa a supermercado con todo y carro

Fecha de publicación: 2 de October de 2026

Fecha de modificación: 2 de October de 2026

Un conductor perdió el control de su carro y terminó dentro de un supermercado en Guácimo de Limón, en un incidente que quedó registrado por una cámara ubicada en el interior del establecimiento.

El video muestra el momento en que el vehículo liviano ingresó a alta velocidad al Mini Súper J y J, rompió una de las estructuras del local y avanzó hacia el área donde estaba la dependiente.

Vehículo destrozó estantes y botó productos

El carro impactó parte del establecimiento, destrozó estantes y provocó la caída de varios artículos que estaban colocados dentro del supermercado.

La dependiente quedó prácticamente arrinconada ante el ingreso repentino del vehículo. El hecho estuvo cerca de terminar en un atropello, pero la mujer logró evitar ser golpeada y no sufrió lesiones de consideración.

El video muestra los segundos de tensión que vivieron dentro del comercio tras el ingreso inesperado del vehículo.

Le puede interesar: Detienen al presunto mayor legitimador de capitales vinculado con narcos en el país