(VIDEO) Conductor atropella adultos mayores y se da a la fuga

Fecha de publicación: 8 de November de 2026

Fecha de modificación: 8 de November de 2026

Una adulta mayor resultó gravemente herida luego de que un conductor la atropellara mientras caminaba junto a otro adulto mayor en Orotina, Alajuela, la noche del sábado. El sujeto no se detuvo para auxiliarla y huyó del lugar.

El hecho quedó grabado por una cámara de seguridad. En las imágenes se observa cómo el conductor mira hacia atrás antes de avanzar con el vehículo y embestir a la mujer, quien intentaba cruzar la calle.

Víctima sufrió fracturas y varias lesiones

De acuerdo con la información suministrada, la adulta mayor sufrió golpes en la espalda, la cadera y las piernas, además de heridas en la piel y una fractura.

La mujer tuvo que permanecer internada en un centro médico, pero actualmente se recupera en su casa. Su condición de salud fue reportada como delicada.

Familia busca identificar al conductor

Según testigos, el sujeto habría salido de un comercio con una botella de cerveza y presuntamente conducía bajo los efectos del alcohol. En las imágenes también se observa al hombre con una botella antes de abordar el vehículo.

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El conductor todavía no ha sido identificado plenamente. Además, el automóvil aparece registrado a nombre de una persona fallecida, según la información compartida por la familia.

Los allegados de la víctima solicitan ayuda para dar con el responsable. Este lunes tienen previsto presentar la denuncia ante las autoridades judiciales de la zona.