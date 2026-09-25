(VIDEO) Colegio se inunda por completo y movilizan a estudiantes

Fecha de publicación: 25 de September de 2026

Fecha de modificación: 25 de September de 2026

Las fuertes lluvias de este viernes ya generan afectaciones a nivel país, y una de las más grandes ocurre en un colegio de San Carlos.

¿Qué es lo que sucede?

Una serie de videos evidencia graves inundaciones en el CTP Nataniel Arias Murillo, en Aguas Zarcas de San Carlos, donde los estudiantes tuvieron que trasladarse a una segunda planta.

Los alumnos recibían clases con normalidad cuando el agua comenzó a ingresar al centro educativo y cubrió por completo una de las aulas.

También, imágenes muestran los pasillos llenos de agua, algunas personas subidas en hombros de otras, y hasta los pies subidos en barandas.

También afecta carretera

Las lluvias también provocaron inundaciones en distintos sectores de Aguas Zarcas y La Marina, donde algunas calles presentan condiciones que dificultan el tránsito.

Ante estas condiciones, se recomienda a los conductores reducir la velocidad y transitar con precaución por las zonas afectadas.

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