(Video) Captan violento pleito entre estudiantes que terminó con profesor en el piso

Fecha de publicación: 18 de September de 2026

Fecha de modificación: 18 de September de 2026

Un nuevo episodio de violencia entre estudiantes se registró en un centro educativo de Nicoya, Guanacaste, donde un docente tuvo que intervenir para intentar detener un pleito entre alumnos.

El profesor intentó separar a los estudiantes, pero la agresión continuó durante varios momentos. Incluso hasta que quedó en el suelo por la inercia de los movimientos.

El episodio vuelve a generar preocupación por los casos de violencia dentro de los centros educativos y las formas en que algunos estudiantes resuelven sus conflictos.

Violencia constante

Según los datos expuestos, en 2022 se registraron 587 casos de violencia entre estudiantes. La cifra bajó a 497 en 2023 y a 420 en 2025. En lo que va de 2026 ya se contabilizan 197 casos.

Expertos señalan que los jóvenes también están expuestos a distintas manifestaciones de violencia en su entorno y que estas conductas pueden replicarse en sus relaciones y en la forma en que enfrentan los conflictos.

Los especialistas también destacan la importancia de fortalecer la prevención y la atención psicosocial de los estudiantes, así como el acompañamiento al personal docente para atender este tipo de situaciones.

Además, señalan que los protocolos de actuación son necesarios, pero deben acompañarse de acciones preventivas y apoyo adecuado para que los docentes puedan intervenir ante episodios de violencia dentro de los centros educativos.