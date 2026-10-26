Video capta violento asalto a pulpería en Guanacaste

Fecha de publicación: 26 de October de 2026

Fecha de modificación: 26 de October de 2026

Un abastecedor en Bagaces, Guanacaste, fue el blanco más reciente de la delincuencia, en un asalto captado por las cámaras de seguridad del local comercial.

Dos hombres armados llegaron hasta el lugar, uno de ellos ingresó y mediante la intimidación se apoderaron del dinero de la caja registradora y las pertenencias de los que estaban en el sitio.

Las imágenes del evento criminal son difundidas para alertar a los comerciantes y vecinos, y para solicitar su ayuda para identificar a los delincuentes que cometieron el violento asalto.