Video capta el momento del asesinato de hombre en Cartago

Imágenes de una cámara de seguridad captaron el momento del asesinato de un hombre en Guadalupe de Cartago. Hecho se reportó a eso de la 1:07 p.m.

¿Qué pasó?

Al parecer, sujetos entraron a la vivienda de un supuesto joyero con la intención de asaltarlo. En el momento en que toparon con la víctima, él trató de repelerlos, pero perdió la vida al intentar defenderse.

Los sospechosos tuvieron problemas para salir del inmueble, ya que el portón quedó cerrado.

Sospechosos heridos tras asesinato en Cartago

Uno de los sospechosos escapa con la camisa llena de sangre.

Caso se mantiene en investigación.

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