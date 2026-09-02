Video capta cómo madre de “Míster Músculo” entra en pánico tras accidente en balacera

En medio de la balacera contra agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), a Randall Delgado, “Míster Músculo”, le acompañaba una mujer, que es su madre. La misma entró en pánico luego de sufrir una colisión contra un predio de vehículos en Guápiles.

Video muestra cómo el carro donde iba Delgado junto a su madre, recorre al menos 200 metros en reversa hasta chocar con la estructura.

Pánico

La mujer resultó ilesa y según mostraron las imágenes, salió del vehículo, entró en pánico y empezó a pedir auxilio.

¿De dónde venían Míster Músculo y su madre?

El ahora fallecido la acompañó a una audiencia en los Tribunales de Goicoechea. Las que estaba en dicha audiencia era la mujer.

¿Por qué hubo un enfrentamiento tan violento?

Pesuntamente había recibido amenazas de muerte y es por esto que el vehículo que le salió de frente era de sicarios que pretendía acabar con su vida, por lo que habría disparado contra el pick-up negro, en donde viajaban agentes de la sección de Crimen Organizado del Organismo de Investigación Judicial.

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