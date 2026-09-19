(VIDEO) Camión se cae al río tras accidente en puente

Fecha de publicación: 19 de September de 2026

Fecha de modificación: 19 de September de 2026

Un camión cayó al cauce del río Achiote tras sufrir un accidente en un puente ubicado en las cercanías del centro de Upala.

El vehículo pesado perdió el control mientras transitaba por el sector del puente sobre el río Achiote y terminó fuera de la vía.

Tras el accidente, el camión cayó al cauce del río, donde quedó el vehículo pesado.

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Además, se reportó otro incidente en Bijagua de Upala, donde un vehículo también se salió de la vía.

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