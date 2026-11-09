(VIDEO) Banda asalta peatones en San José: Vea quiénes son

Fecha de publicación: 9 de November de 2026

Fecha de modificación: 9 de November de 2026

Dos sujetos recorren las calles en un vehículo de color oscuro para identificar a posibles víctimas y luego cometer asaltos contra peatones en San José.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) solicita ayuda de la ciudadanía para identificar a los sospechosos y localizar el automóvil que utilizan para cometer los delitos.

Así operan los sospechosos

Según la información policial, los hombres se desplazan en el vehículo y esperan hasta detectar a una persona que pueda ser víctima de un asalto. Una vez que la identifican, descienden del automóvil para cometer el robo.

Las autoridades difundieron imágenes de los dos sujetos y del vehículo con el objetivo de obtener información que permita ubicarlos.

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OIJ pide colaboración para identificarlos

Cualquier persona que reconozca a los sospechosos o tenga datos sobre el automóvil puede comunicarse con el OIJ mediante las líneas confidenciales habilitadas para recibir información.