Fecha de publicación: 28 de November de 2026

Fecha de modificación: 28 de November de 2026

Dos hombres que viajaban en motocicleta fueron atacados a balazos por los ocupantes de un vehículo en Garabito de Aguas Zarcas, en San Carlos.

El hecho quedó grabado por una cámara de seguridad y ocurrió a eso de las 2:30 p. m. Ambos motociclistas sufrieron heridas por proyectil de arma de fuego.

Uno recibió un disparo en una pierna, mientras que el otro sufrió una herida en el abdomen. Los dos fueron trasladados en condición crítica a la Clínica de Aguas Zarcas.

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Posteriormente, uno de los pacientes fue remitido en condición delicada al Hospital San Carlos.

De momento, no se reportan personas detenidas por este ataque.