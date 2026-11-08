(VIDEO) Autobús alza en llamas en carretera

Fecha de publicación: 8 de November de 2026

Fecha de modificación: 8 de November de 2026

Un autobús de servicio público quedó envuelto en llamas este domingo en San Juanillo de Naranjo, Alajuela, sobre la ruta 141, que comunica Naranjo con Ciudad Quesada.

La emergencia ocurrió aproximadamente 400 metros después del restaurante El Mirador, donde unidades del Cuerpo de Bomberos y otros equipos de emergencia permanecen en el sitio para atender el incidente.

Paso permanece cerrado

Debido al incendio, de momento no hay paso por ese sector de la ruta 141.

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Imágenes de la emergencia muestran cómo las llamas consumen gran parte del autobús mientras los cuerpos de emergencia trabajan para controlar el fuego.

Por ahora, no se cuenta con información sobre personas afectadas ni sobre las causas que provocaron el incendio.