Fecha de publicación: 26 de November de 2026

Fecha de modificación: 26 de November de 2026

Una situación bastante tensa se vivió en Villa Bonita de Alajuela, tras el asalto a un supermercado de la localidad. Los propietarios logran cerrar los portones y uno de los sospechosos quedó dentro del negocio.

Los dos comerciantes, de origen oriental, resultaron heridos. Uno con heridas por arma de fuego y otro con heridas de arma blanca. Requirieron ser trasladados al hospital de Alajuela.

Atención de la Fuerza Pública tras el asalto en supermercado

En el sitio, la Fuerza Pública aprehendió a uno de los sospechosos, mientras que otro individuo se dio a la fuga. Al detenido se le decomisó un cuchillo con el que supuestamente habría cometido el hecho ilícito.

Intervención de los vecinos

Los vecinos del lugar pedían a gritos que el sospechoso saliera del lugar, para propinarle una golpiza.

Son más de 4 mil los asaltos a locales comerciales que se han reportado este 2026 a nivel nacional.

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