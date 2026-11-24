Fecha de publicación: 24 de November de 2026

Fecha de modificación: 24 de November de 2026

El exdiputado del Partido Frente Amplio, Ariel Robles Barrantes, informó en sus redes sociales sobre amenazas que recibió en carretera contra él y su pareja.

La situación ocurrió cuando ambos se encontraban en un vehículo. Según cuenta, el sospechoso rodeó varias veces el carro e hizo señas de una pistola en dirección a ellos.

La declaración de Ariel Robles

En el video, es enfático al decir que no tiene enemigos ni está envuelto en actividades ilícitas. Señala que su labor se centra en la crítica al actual Gobierno y, por este motivo, responsabiliza a sus autoridades de cualquier acto en su contra.

También hace un llamado al diálogo para calmar lo que describe como un “clima de violencia”, en el que se normalizan las amenazas, los ataques y los golpes contra quienes piensan diferente.

Finalmente, cierra con un llamado a la colaboración para identificar al sujeto.

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